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جامعة الشارقة تحتفل بتخريج «الدبلومات المهنية»

جامعة الشارقة تحتفل بتخريج «الدبلومات المهنية»
1 مارس 2024 00:57

الشارقة (وام)

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احتفلت جامعة الشارقة بتخريج مجموعة من منتسبي برامج الدبلومات المهنية من وزارة الداخلية ودائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم بإمارة الشارقة، والتي عمل مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة على إعداد وتنفيذ برامجها خلال الفترة الماضية.
ضم حفل التخريج برنامج «الدبلوم المهني في العلوم القانونية والقضائية» لصالح وزارة الداخلية، وبرنامج «الدبلوم المهني في حماية الطفل الدفعة السابعة» لصالح دائرة الخدمات الاجتماعية، وبرنامج «الدبلوم المهني في الطفولة المبكرة الدفعة الرابعة» لصالح مجلس الشارقة للتعليم، ودفعتين من برنامج «الدبلوم المهني في التغذية والرعاية الصحية»، وبرنامج «الدبلوم المهني مبرمج ذكاء اصطناعي»، وبرنامج «الدبلوم المهني في تصميم الديكور الداخلي»، وبرنامج «الدبلوم المهني في التميز المؤسسي وإدارة الجودة»، وبرنامج «الدبلوم المهني في المستشار الأسري»، وبرنامج «الدبلوم المهني في المستشار الأسري المتقدم»، وذلك بمجموع خريجين وعددهم 200 خريج وخريجة.

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