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إعلان البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (أرشيفية)
1 مارس 2024 01:01

أبوظبي (وام)

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي 2023 - 2024 والتي تنطلق 13 مارس وتتواصل حتى 22 مارس الجاري. وبينت المؤسسة أن الاختبارات ستتم ورقياً وإلكترونياً حسب المادة للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر في جميع المدارس الحكومية في الدولة والمطبقة لمنهاج الوزارة، فيما سيتم إجراء اختبارات ورقية فقط لطلبة الصفين الثالث والرابع.
ويستهل طلبة الصف الثاني عشر في المسار العام والمتقدم والنخبة اختباراتهم بمادة الرياضيات في 13 مارس 2024، واللغة الإنجليزية 14 مارس ومادة العلوم الصحية ومادة الأحياء لطلبة مسار النخبة في 15 مارس. فيما يؤدي الطلبة في كافة المسارات المذكورة اختبار مادة الفيزياء في 18 مارس ومادة اللغة العربية 19 مارس، ومادة الدراسات الاجتماعية في 20 مارس ومادة التربية الإسلامية في 21 مارس ويختتم الطلبة اختباراتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء للمسار العام والمتقدم والكيمياء لمسار النخبة يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

الفصل الدراسي الثاني
الإمارات
امتحانات الفصل الدراسي الثاني
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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