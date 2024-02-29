«مركز محمد بن راشد» يختتم «شهر الإمارات للابتكار»

دبي (الاتحاد)

كرم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الفائزين بجائزة الإمارات تبتكر 2024، في ختام فعاليات دورة استثنائية لشهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، الذي نظمه وأشرف عليه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تحت شعار «الابتكارات المؤثرة»، وشهد تنظيم مئات الفعاليات في كافة إمارات الدولة في الفترة من 1 إلى 29 فبراير. وشهد الحفل الختامي تكريم منسقي الإمارات تبتكر 2024، في المجالس التنفيذية في الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتمثل جائزة الإمارات تبتكر 2024 التي تم إطلاقها عام 2021، مبادرة هادفة للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات المبتكرة، تجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهات الحكومة لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها في القطاع الحكومي، بما يعزز جهود الوصول بالدولة إلى مصاف الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، وقد احتفت الجائزة للعام الرابع على التوالي بالأفراد والمؤسسات المبتكرة، تجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات لدعم الأفكار المبتكرة وتطبيقها في القطاع الحكومي، وغطت 6 فئات شملت، أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار جذري، وأفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، إضافة إلى الفئة الخاصة هذا العام، وهي أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي.

وفاز تطبيق «إسكان أبوظبي» من هيئة أبوظبي للإسكان في فئة أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي التي تركز على دور الابتكار في تعزيز فعالية وكفاءة وتأثير الخدمات المجتمعية والإنسانية، ويمثل التطبيق منصة رقمية تفاعلية تقدم جميع خدمات الإسكان الحكومي بالإمارة، وتتيح للمتعاملين التقدم بطلب للحصول على خدمات الإسكان بجميع أنواعها، وتتبع حالة طلباتهم، واستكمال رحلة تملك مسكن بسهولة ومن دون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة. ونجحت المنصة في استقطاب 6000 مواطن مستخدم استفادوا من خدماتها في مختلف مراحل رحلة الحصول على منفعة سكنية حكومية، وتمكنت من خفض عدد الاستفسارات الهاتفية حول حالة الطلب بنسبة 49.5%، وأسهمت في تقليل متوسط حالات الرفض لأقل من 5%، بعدما وفر النظام عملية تقييم الاستحقاق تلقائياً وإبلاغ المتعامل بالمنافع الإسكانية المؤهل لها قبل إتمام نموذج التقديم، كما أسهمت المنصة في تقليل عدد زيارات مراكز الخدمة من خمس زيارات إلى صفر، وقللت عدد الإجراءات إلى النصف، وحققت نسبة رضا متعاملين بلغت 98% بنهاية عام 2023.

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن الهدف الأساسي لجائزة الإمارات تبتكر، هو الاحتفاء بالجهود الحكومية في مجال الابتكار وبمستوى التقدم في تطبيق الممارسات والمنهجيات المبتكرة، مشيرة إلى أن الجائزة شكلت منذ إطلاقها عام 2021 محفزاً للجهات والموظفين الحكوميين في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، لتعزيز الممارسات المبتكرة، والتفكير خارج الصندوق في تصميم حلول غير تقليدية لتحديات العمل الحكومي.