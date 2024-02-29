«تريندز» ومعهد البحرين للتنمية السياسية ينظمان «التعليم والهوية»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع معهد البحرين للتنمية السياسية، النسخة الثانية من مؤتمر «تريندز الدولي للتعليم»، تحت عنوان: «التعليم والهوية في العصر الرقمي.. استراتيجيات مقترحة للمحافظة على الهوية وتشكيل سلوكيات النشء»، وستنطلق أعمال المؤتمر في السادس من مارس 2024، بقاعة «تريندز للمؤتمرات»، في مقر مركز تريندز بأبوظبي.

ويشهد المؤتمر مشاركة معالي الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم - مملكة البحرين، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور علي بن محمد الرميحي، رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي، نائبة رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، رئيس مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.

وكشف «تريندز» و«معهد البحرين للتنمية السياسية» عن تفاصيل المؤتمر والمشاركين في جلساته خلال إحاطة إعلامية خاصة، حيث يفتتح المؤتمر الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، ملقياً الكلمة الافتتاحية، وإيمان فيصل جناحي، المديرة التنفيذية لمعهد البحرين للتنمية السياسية التي ستلقي الكلمة الترحيبية، تعقبها جلستان رئيستان، ستدور الأولى حول موضوع «التعليم والهوية في عالم متغير.. تحديات ومخاطر»، بينما تناقش الجلسة الثانية قضية «التعليم والهوية في عصر الذكاء الصناعي والثورة الرقمية».

تطوير سياسات التعليم

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن التعليم يلعب دوراً محورياً وأساسياً في تشكيل هوية الأفراد والمجتمعات، وتعد المؤسسات التعليمية فاعلاً أساسياً في التأثير على سلوكيات النشء، وتعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية.

وأضاف العلي أنه إيماناً من «تريندز» ومعهد البحرين للتنمية السياسية، بأهمية الدور المحوري للتعليم ومؤسساته في تشكيل الهوية وسلوكيات النشء، تأتي النسخة الثانية من مؤتمر «تريندز الدولي للتعليم» لاستكشاف كيفية تطوير سياسات التعليم، بهدف تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المجتمع ومعدلات النمو المرغوبة من الكفاءات البشرية المتعلمة، من ذوي المهارات النوعية، مع المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمعات.