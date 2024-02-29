«حمدان للعلوم الطبية والتربوية» تشارك فى منتدى اليونسكو - جوهانسبرغ

دبي (الاتحاد)

شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المنتدى الرابع عشر لحوار السياسات الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، في العاصمة جوهانسبيرغ بجمهورية جنوب أفريقيا في الفترة من 26 ولغاية 29 فبراير تحت شعار «معالجة النقص العالمي في المعلمين: كرامة المهنة وتنويعها وتقديرها». وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: نحرص على تسجيل حضور إماراتي في هذا المنتدى السنوي المهم، والذي نعتبره فرصة لاستعراض مدى اهتمام الدولة في تطوير التعليم وإسهاماتها إضافة إلى تبادل المعارف والتجارب مع الخبراء وأصحاب المصلحة والمهتمين بالتعليم من مختلف دول العالم واستثمارها في تحسين أداء المعلمين وتناول العديد من القضايا التي تتعلق بالتعليم ومستجداته. وأضاف أن المؤسسة بادرت برعاية مشروع تقرير أوضاع المعلمين في العالم والذي قام بإنجازه فريق العمل الدولي التابع لليونسكو، في إطار أهداف المنظمة الدولية لمتابعة وتحسين أوضاع المعلمين على مستوى العالم ، وأوضح أن التقرير بُني على دراسة واقعية وتضمن مؤشرات مهمة لصانع القرار التعليمي في العالم فيما يتصل بالتحديات التي تواجهها الأنظمة التعليمية في ظل تراجع أعداد المعلمين وضعف نسبة الإقبال على هذه المهنة الحيوية في التنمية البشرية.