علي راشد النعيمي يبحث «عن بُعد» علاقات التعاون البرلماني مع روسيا الاتحادية

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقد عن بُعد، مع غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وتناول اللقاء منتدى بريكس البرلماني العاشر الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ، خلال الفترة من 10 إلى 11 يوليو 2024.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق علاقات التعاون، والشراكة القائمة بين البلدين والتي تشهد نمواً وتطوراً في مختلف المجالات بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين.