سلطان النيادي يترأس وفد الإمارات في «وزراء الشباب العرب» بالقاهرة

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد دورته العادية الـ47، وأعمال الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي أحمد أبو الغيط، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «إن دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للشباب يعتبر إرثاً راسخاً، يدفعنا لمواصلة العمل بتكاتف وتعاون بهدف توفير المزيد من الفرص الملهمة، فمنذ البداية، رأت أن الشباب هم مستقبلنا وركيزة تطورنا، ومن هنا، بذلت الجهود وذللت العقبات لتمكينهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم القيادية، وبفضل هذا الدعم الكبير، نجد اليوم شباب الإمارات يتميزون في مختلف المجالات، ويضعون بصماتهم الإيجابية في تحقيق التطلعات للمستقبل».

وأضاف معاليه: «إن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يُشكّل فرصة قيّمة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والتجارب، لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات، فضلاً عن بناء جسور التواصل الهادف لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لجعل الشباب عماد التنمية والتقدم في مجتمعاتنا، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع كل إمكاناتها وخبراتها بين أيدي أشقائها العرب لتعزيز العمل المشترك، في سبيل أن يتميز الشباب العربي بمختلف القطاعات المستقبلية إقليماً وعالمياً».

ويهدف الاجتماع إلى ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكين الشباب العربي على كل المستويات من أجل إعادة البناء نحو الأفضل، وتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات التي تؤثر على الشباب العربي، والتي تقع على عاتق الحكومات العربية خاصة وزراء الشباب والرياضة بما يعود بالنفع على شباب الأمة العربية.