الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في غزة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أدانت دولة الإمارات، بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، وطالبت بتحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين الأبرياء.

وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري والوقف الفوري لإطلاق النار.

كما جددت الوزارة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى أهمية توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، وعلى أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2712 و2720.

وحذرت وزارة الخارجية من استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وشددت على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود المبذولة كافة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 112 شخصاً وإصابة 700 آخرين جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه حشد كان ينتظر للحصول على مساعدات قرب مدينة غزة.

وذكر مصدر طبي أن الحادث وقع عند «دوار النابلسي» غربي مدينة غزة بشمال القطاع. وتصاعدت الدعوات العربية والدولية لتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية إلى القطاع دون قيود والفتح الفوري للممرات الإنسانية والسماح بإجلاء المصابين، وذلك عقب استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأدانت المملكة العربية السعودية، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، جرّاء استهداف طوابير المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأكدت الوزارة رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة.

وجددت السعودية مطالبة المجتمع الدولي بـ«اتخاذ موقفٍ حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية من دون قيود، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء».

كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، الاستهداف الإسرائيلي لتجمعٍ لفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة على «إدانة الأردن ورفضه المطلق لاستمرار استهداف المدنيين في قطاع غزة، في ظل غياب موقف دولي يوقف الحرب، وعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارٍ بوقف إطلاق النار بشكل فوري».

وجدّدت الخارجية الأردنية دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. كما أعلنت مصر إدانتها بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

واعتبرت مصر، في بيان، أن «استهداف مدنيين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية، انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

دولياً، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة تتحقق من تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على أشخاص ينتظرون مساعدات غذائية في غزة، وإنه يعتقد أن الحادث الدموي سيعقد المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

ورداً على أسئلة صحافيين حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن: إن «الأمل لا ينضب»، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفاً «لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الاثنين».

وقال بايدن أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة: «نحن نتحقق من ذلك الآن»، مضيفاً «هناك روايتان متنافستان لما حدث، ليس لدي شيء مؤكد حتى الآن».

وفي السياق، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ودعا إسرائيل إلى حماية السكان الفلسطينيين.

بدوره، أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، أمس، أنّ «الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب»، معلّقاً على سقوط عدد كبير من القتلى خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية في مدينة غزة.

وكتب جريفيث على منصة «إكس»: «أنا غاضب من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال عملية تسليم مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة».