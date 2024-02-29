سلطان بن أحمد القاسمي يشهد احتفال «شمس» بالذكرى الـ 7 لتأسيسها

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، احتفال مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، وذلك في موقع تصوير استوديو «شمس» بمقر المدينة.

اطلع سموه، فور وصوله، على موقع التصوير الذي جُهز خصيصاً لتنفيذ الأعمال الدرامية وتصوير الحلقات والاستخدامات الإعلانية كافة، وتعرّف على ما يضمه الموقع من تصاميم وغرف متعددة ومساحات خارجية.

وجرى، خلال الاحتفال، إطلاق الحملة التسويقية لمدينة الشارقة للإعلام «شمس» 2024، التي تعبّر عن هويتها وشعارها، وتترجم التوجهات الإعلامية لإمارة الشارقة وخطط شمس في التوسع والنمو والريادة الإعلامية.

وألقى د. خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» كلمة رحب فيها بسمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام والحضور في احتفال الذكرى السابعة للمدينة، وتناول أهم التحديات والنجاحات التي حققتها «شمس» خلال الأعوام الماضية، حتى غدت مثالاً للريادة والتمكين واستقطاب الشركات، مؤكداً أن الطموح لا يزال كبيراً والعمل مستمراً تلبية لتطلعات القيادة وشغف إمارة الشارقة.

وأضاف المدفع «نمتلك فريقاً صغيراً بالعدد لكن أحلامه كبيرة، وأصبحنا اليوم عنوان المدن الإعلامية ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى المنطقة، ونعمل على أن نشكل علامة فارقة تاريخيّة في قطاع الإعلام بإمارة الشارقة، التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز المؤشرات الثقافية، والتي لابد أن تكون حاضنة للشركات الإعلامية العالمية».

وكرّم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام جسيمة مريم كليور بجائزة الموظف المثالي «بطل شمس» لعام 2023، والتي تهدف إلى تطوير المهارات والمساهمة في الابتكار والإبداع، وتحقيق الأهداف المؤسسية، وتعزيز التفاعل الإيجابي في الفريق.

تضمن الاحتفال عرض مادة فيلمية عن إنجازات ومبادرات وأنشطة مدينة الشارقة للإعلام خلال عام 2023، والتي أسهمت من خلالها «شمس» في توفير البيئة المثالية لممارسة الأعمال، وتطوير العاملين في المجال الإعلامي، وتعزيز الشراكة مع شركائها، كما تخلّلت الاحتفال فقرات ترفيهية، وعروض فنية، ومسابقات متنوعة.

حضر الاحتفال، إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من د. خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس».