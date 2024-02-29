«الطرق» توقع مذكرة تفاهم لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي

دبي (وام)

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة (تيرمناس) العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، اعتباراً من شهر مارس 2024.

وقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش أجندة وفعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الخامسة، كل من: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكة المؤسسية بالإنابة، والدكتور لينغ شاو، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيرمناس.

وتنص مذكرة التفاهم على بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي في منطقة شاطئ جميرا 3، وذلك لدراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه في الفترة المقبلة.