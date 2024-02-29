«علوم الاستمطار» يطلق المشروع الإماراتي الحاصل على منحة دورته الخامسة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أمس، مشروع الدكتور غيوم ماتراس من مركز بحوث الطاقة الموجهة التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي الحاصل على منحة دورته الخامسة، وذلك بهدف مناقشة الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، والدعم التقني المطلوب من المركز الوطني للأرصاد، وآلية تقييم ومتابعة أمانة البرنامج للتقدم المحرز في المشروع لتحقيق أهدافه، وذلك خلال اجتماع للطرفين في أبوظبي.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «يسعدنا أن نشهد إطلاق هذا المشروع المبتكر في مجال أبحاث الاستمطار والذي يقوده الدكتور ماتراس وفريقه البحثي من معهد الابتكار التكنولوجي، بالتزامن مع الإعلان الرسمي عن مبادرة «محمد بن زايد للماء»، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي للتعامل مع تحدي ندرة المياه وتوسيع نطاق التعاون الدولي».

ومن جانبه قال الدكتور شوقي قاسمي، كبير الباحثين في مركز بحوث الطاقة الموجهة: «تشرفنا باستضافة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في معهد الابتكار التكنولوجي لإطلاق هذا المشروع البحثي الطموح الذي يسعى إلى إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق لأزمة ندرة المياه التي تشكل تحدياً متنامياً، ونحن فخورون بدعم الدكتور ماتراس وفريقه البحثي وهم ينطلقون في مسيرتهم البحثية مع برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار».