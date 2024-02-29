«التواجد البلدي» تتعامل مع آثار المنخفض الجوي في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

باشرت فرق التواجد البلدي التابعة لبلدية منطقة الظفرة، التعامل مع آثار المنخفض الجوي صباح أمس، فيما تواصل الفرق أعمالها للتعافي من المنخفض لضمان سرعة الاستجابة حسب الخطط المعدة مسبقاً لضمان سلامة الممتلكات وأفراد المجتمع.

وتقوم مراكز التواجد البلدي في مدن المنطقة كافة بالتعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة الجوية وتقلبات الطقس التي شهدتها المنطقة وما تضمنته من تساقط الأشجار وتجمع المياه والرمال خلال زمن قياسي، وذلك من خلال رصد المواقع المتضررة وإغلاق البلاغات الواردة كافة بسبب الأحوال الجوية في مدن المنطقة كافة من خلال فرق العمل التابعة لها بكفاءة عالية،

وأهابت بلدية منطقة الظفرة بضرورة الإبلاغ عن حالات الطوارئ؛ بسبب التقلبات الجوية مثل تجمع المياه أو تطاير المواد والأشجار التي قد تعرقل حركة السير والمرور عبر التواصل على رقم الطوارئ 993.