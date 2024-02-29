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أمطار على مناطق بالدولة

جانب من الأمطار التي شهدتها مناطق بالدولة (من المصدر)
1 مارس 2024 01:01

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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هطلت أمس، على مناطق الدولة أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، بينما كانت الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الغربية.
وتشهد الدولة وفقاً لتقرير المتابعة للمركز حالة جوية متوسطة وسريعة، والتي بدأت من الأربعاء وتنتهي اليوم الجمعة، حيث ازدادت كميات السحب تدريجياً على البحر، وعلى السواحل والجزر، وبعض المناطق الجنوبية مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً.
وكانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس 8.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:30 بالتوقيت المحلي للدولة، بينما كانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 27.8 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً شمالاً وشرقاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 15إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة نهاراً، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية، كما حذر المركز من ارتياد أماكن جريان الأودية، وأماكن تجمعات المياه.

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