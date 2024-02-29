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توقيع مذكرة تفاهم بين «وزارة التسامح» وشرطة أبوظبي

نهيان بن مبارك وفارس المزروعي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
1 مارس 2024 00:58

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حرص الوزارة على التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي هو تعبير قوي، عن اعتزازنا الكبير، برسالة هذه المؤسسة العريقة.
جاء ذلك عقب حضور معاليه توقيع مذكرة التفاهم أمس الأول، بين وزارة التسامح والتعايش وتمثلها عفراء محمد الصابري بصفتها المدير العام، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي ويمثلها اللواء مكتوم علي الشريفي بصفته مديراً عاماً لشرطة أبوظبي، بمقر وزارة التسامح والتعايش بأبوظبي.
وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الحرص والاهتمام بتعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية وتطوير سبل التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع وزارة التسامح والتعايش.

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أبوظبي
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