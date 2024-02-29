سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد مكتبة الكليات الطبية في الشارقة

الشارقة (وام)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، مكتبة الكليات الطبية في جامعة الشارقة بحلتها الجديدة والتي تم تطويرها وإعادة تصميمها.

وتجول سموه في أروقة المكتبة التي تجسد المفهوم التصميمي الحديث للمكتبات من حيث تصميم الرفوف والألوان لإضفاء البيئة الهادئة للمكان، متعرفاً سموه على ما تضمه المكتبة من مرافق مثل قاعات الدراسة الجماعية والفردية والجلسات المفتوحة وغرف الوسائط المتعددة.

واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة إلى شرحٍ حول الإضافات التي شهدتها مكتبة الكليات الطبية في جامعة الشارقة، حيث تم رفع سعة الطاقة الاستيعابية إلى 750 شخصاً، وإضافة الإضاءات المناسبة لتعزيز الراحة النفسية لدى الطلبة مع مراعاة الخصوصية التامة، كما اطلع سموه على الغرف الدراسية الزجاجية وغرف العمل الصغيرة التي توفر للطلبة البيئة الملائمة للدراسة والمحفزة للتعليم وإعداد البحوث العلمية. وشاهد سموه الكتب التي توفرها المكتبة والتي تعتبر مصادر معلومات مفيدة للطلبة الدارسين، حيث توفر المكتبة أكثر من 15 ألف كتاب مطبوع وما يزيد على 100 ألف كتاب إلكتروني، إضافة إلى 35 من القواعد البيانية الإلكترونية التي تضم عدداً كبيراً من المقالات العلمية والمقاطع المصورة والصور وغيرها.

على هامش الزيارة اطلع سمو رئيس جامعة الشارقة على أحدث القاعات التي تم إنشاؤها لاستيعاب الزيادة العددية لطلاب السنة التحضيرية في مختلف الكليات الطبية في الجامعة، وتحوي القاعة التي صممت على نظام المدرج وتتسع لـ216 طالباً وطالبة، أحدث التقنيات التعليمية من شاشات ذكية وبرامج تعليمية متطورة.