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علوم الدار

ولي عهد أم القيوين يشهد الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني

راشد بن سعود يتوسط الحضور خلال الاحتفال الذي أقيم أمس في قاعة الاتحاد بأم القيوين (وام)
1 مارس 2024 00:59

أم القيوين (وام)

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أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح وممتلكات الناس وثمن الجهود المبذولة والإجراءات المتبعة والخدمات التي تقدم للجمهور في إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة. جاء ذلك، خلال حضور سموه، أمس في قاعة الاتحاد بأم القيوين، الاحتفال الذي أقامته القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار «التقنيات الاستباقية في خدمة الدفاع المدني» والذي نظمته إدارة الدفاع المدني بأم القيوين. وأشاد سمو ولي عهد أم القيوين بالاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الدفاع المدني في الدولة من القيادة الرشيدة. 

ولي عهد أم القيوين
الإمارات
أم القيوين
اليوم العالمي للدفاع المدني
الدفاع المدني
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