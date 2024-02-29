أحمد بن محمد: الأُسرة اللبِنَة الأولى في بناء المجتمع

دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، العرس الجماعي المشترك العاشر لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة زفاف 148 عريساً من أبناء الوطن.

وهنّأ سموه العرسان الذين شملتهم المبادرة متمنياً لهم حياةً أسريةً سعيدةً تسودها المودّة والرحمة، مؤكداً أن «التنمية الاجتماعية لا تقل في أهميتها عن التنمية الاقتصادية... وأجندة دبي الاجتماعية 33 وضعت تحقيق الأُسر الأسعد في مقدمة غاياتها... الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.. والقيادة الرشيدة حريصة على تهيئة المعطيات اللازمة لتأسيس أُسَر سعيدة ومستقرة... ودبي لا تدخر جهداً في دعم شبابها وتوفير كافة احتياجاتهم المهنية والمجتمعية لبناء مستقبل واعد بإذن الله». وأشاد سموه بمشاركة المؤسسات الوطنية في تحقيق هذا الهدف المهم، وهو ما تجسّده مبادرة العرس الجماعي بكل ما تحمله من معاني التلاحم والتكافل والحرص على إتاحة الفرصة للشباب لبدء حياتهم الأسرية الجديدة.

وعبّر العرسان عن عميق الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالغ سعادتهم بتشريف سموه للعرس الجماعي، بما تحمله هذه اللفتة الكريمة من معانٍ نبيلة، تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحفيز الشباب وتهيئة الممكنات التي تعينهم على بدء حياة أسرية تنعم بأسباب السعادة والاستقرار. وجاء العرس الجماعي العاشر في إطار حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي على ضرورة ترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي ودعم وتمكين كيان الأسرة الإماراتية لمواكبة «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تعتمد شعار «الأسرة أساس الوطن»، بهدف تهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.