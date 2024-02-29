«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات «التعاون الإسلامي»

أبوظبي (وام)

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اجتماعات الدورة الـ 18 للاتحاد التي ستعقد في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار خلال الفترة من يوم غد السبت حتى 5 مارس المقبل.

وتضم مجموعة الشعبة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ووليد علي المنصوري نائب رئيس المجموعة، عضوي المجلس الوطني الاتحادي.

وسيتم خلال المؤتمر انتخاب أعضاء هيئة المكتب الذي يضم نائبين للرئيس من المجموعتين العربية والآسيوية، والمقرر، واعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، والاطلاع على تقرير الأمين العام، بعد ذلك يلقي رؤساء الوفود كلماتهم، ويتم اعتماد تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد وتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وحسب جدول أعمال المؤتمر ستعقد اللجان المتخصصة الدائمة التالية اجتماعاتها تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المؤتمر وهي: «لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية».

كما ستعقد اللجان الأخرى التابعة للاتحاد اجتماعاتها وهي: «اللجنة التنفيذية، وجمعية الأمناء العامين، ولجنة فلسطين، ولجنة المجتمعات والأقليات المسلمة، ومؤتمر البرلمانيات المسلمات».