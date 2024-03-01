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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده
1 مارس 2024 11:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة زيليكو كومشيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة زيليكو كومشيتش، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي بوريانا كريستو، رئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
البوسنة والهرسك
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