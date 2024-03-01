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علوم الدار

عبدالله بن زايد: نفخر بدعم رئيس الدولة بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»

عبدالله بن زايد: نفخر بدعم رئيس الدولة بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء»
1 مارس 2024 14:01

عبر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية،عن فخره بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نفخر بدعم سيدي رئيس الدولة بإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» التي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة ندرة المياه العالمية عبر توسيع نطاق التعاون الدولي، وتعزيز الاستثمارات الهادفة نحو تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي لحل هذه المشكلة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله بن زايد
محمد بن زايد
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