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شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق

شرطة أبوظبي تبث فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق
1 مارس 2024 14:08

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث بسبب الانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير في الطريق وعدم الأنتباه . 

وتدعو مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين "الالتزام بقواعد السلامة المرورية" وذلك بعدم الانشغال أثناء القيادة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية والخارجية والانتباه دائماً من مفاجآت الطريق . 

وحذرت السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة .

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وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم و 4 نقاط مرورية .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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