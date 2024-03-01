"أكاديمية سكاي نيوز عربية" توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وكالة الأنباء السعودية «واس»

الرياض (الاتحاد)

أعلنت "أكاديمية سكاي نيوز عربية"، التابعة للشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية (IMI)، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال مشاركتها في مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية 2024" الذي عُقد في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات.

ينسجم توقيع الاتفاقية مع أهداف "أكاديمية سكاي نيوز عربية" الرامية إلى تقديم الدعم للمهنيين في جميع القطاعات الإعلامية لتطوير مهاراتهم في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني، وصناعة المحتوى، وذلك من خلال برامج تدريبية يديرها خبراء ومتخصصون لدى "سكاي نيوز عربية" والشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية من صحفيين ومقدمي نشرات الأخبار، والخبراء في صناعة المحتوى عبر مختلف المنصات التلفزيونية والرقمية والصوتية.

جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، في خطوة استراتيجية تؤكد التزام الطرفين بتوجهاتهما نحو تعزيز قدرات الإعلاميين وتطوير المواهب والكفاءات على مستوى المنطقة.

وقال أحمد آل ربيعة، رئيس أكاديمية سكاي نيوز عربية: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم مع وكالة الأنباء السعودية، التي تشارك رؤية سكاي نيوز عربية نحو تعزيز النمو ومسيرة التطوير للأجيال المقبلة من الكفاءات الإعلامية، في خطوة ترسخ حرص أكاديمية سكاي نيوز عربية منذ انطلاقتها والتزامها بتمكين الإعلاميين والصحفيين، والمبدعين في مجال صناعة المحتوى بالمنطقة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في هذا القطاع الحيوي والذي يشهد باستمرار تغيرات متسارعة. كما نتطلع إلى الاحتفاء بشراكتنا مع وكالة الأنباء السعودية من خلال تسليط الضوء على الإنجازات المتوقع تحقيقها خلال الأشهر المقبلة".

يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار سلسلة من الشراكات التي عقدتها "أكاديمية سكاي نيوز عربية" مع جهات عدة في العالم العربي لتوفير فرص تدريبية وتزويد الصحفيين والمهنيين الطموحين من جميع أنحاء المنطقة بالخبرات، عبر تقديم برامج مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات القطاع الإعلامي المحلي، وتمكين المشاركين من المساهمة في مجتمعاتهم من خلال رواية القصص المؤثرة وفق أعلى معايير الجودة والممارسات الإعلامية. كما تمثل هذه الشراكة أول خطوة تخطوها الأكاديمية في القطاع على مستوى المملكة العربية السعودية.

سيعمل الجانبان معاً، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز مستوى مناهج التدريب الحالية في وكالة الأنباء السعودية بهدف مواجهة التحديات المستقبلية والاتجاهات الجديدة في مجال الإعلام، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة تركز على الابتكار والتميز الإعلامي، وتبادل الأفكار والخبرات لتطوير بيئة عمل قائمة على ثقافة النمو والتطور.