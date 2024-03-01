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علوم الدار

سحب منخفضة وأمطار خفيفة متوقعة غداً

أبوظبي
1 مارس 2024 17:47

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة صباحاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 01 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والمد الثاني عند الساعة 04:55، والجزر الأول عند الساعة 11:01 والجزر الثاني عند الساعة 22:13.
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً أحياناً، يصبح متوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 01:01، والجزر الأول عند الساعة 07:42 والجزرالثاني عند الساعة 19:02.

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المصدر: وام
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