مبادرات نوعية لـ«شرطة أبوظبي» في شهر القراءة

أبوظبي (وام)

بهدف نشر وتعزيز المعرفة وترسيخ ثقافة الاطلاع، تحتفي شرطة أبوظبي بشهر القراءة خلال شهر مارس الجاري تحت شعار «الإمارات تقرأ».. وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، أن شهر القراءة أولوية في أجندة شرطة أبوظبي السنوية، موضحاً أن مبادرات «شهر القراءة» تتضمن تنفيذ فعالية شهر القراءة بالتعاون مع مركز التواجد البلدي، ونشر ملخصات رقمية للكتب على مستوى القطاعات، ومبادرة الباحث الإماراتي في مجلس قطاع أمن المجتمع، إلى جانب مبادرات أخرى مثل برزة قراءة، وقراءة قصة مع نجم، وبلمسة نقرأ، وكتاب في كل إدارة، وتنقل واقرأ، وجواب في كتاب، ومبادرة اقرأ، إلى جانب إقامة عدد من المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات، من بينها دائرة الثقافة والسياحة والأرشيف الوطني، علاوة على زيارات ميدانية لكل من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومؤسسة جمعة الماجد وهيئة أبوظبي للتراث.