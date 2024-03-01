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علوم الدار

«البيئة - أبوظبي» أول هيئة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة الحياد الكربوني

جهود كبيرة للهيئة في مجال الاستدامة (من المصدر)
2 مارس 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت هيئة البيئة - أبوظبي على شهادة الحياد الكربوني Climate Neutral NOW)) الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تتويجاً لجهودها في مجال الاستدامة والحياد الكربوني، لتكون أول هيئة تنظيمية بيئية في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة من قبل الشركة العالمية المعتمدة للاختبار والفحص وإصدار الشهادات (Appplus+) ومقرها برشلونة، إسبانيا.
وتُمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي تثبت التزامها بتعويض انبعاثات غازات الدفيئة من خلال مشاريعها في موقع العمل أو خارجه أو من خلال طرف ثالث، حيث قدمت الهيئة جهودها في مجال تعويض انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بها للفترة 2020-2022 وفقاً لمعايير بروتوكول الغازات الدفيئة، وبما يتماشى مع الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي من خلال خفض الانبعاثات.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «وفقاً لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تبدو نتائج تغير المناخ واضحة للعيان في جميع أنحاء العالم. ويتطلب التخفيف من هذه الآثار الضارة بذل جهود مشتركة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين كحد أقصى فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويُعد الحصول على شهادة الحياد الكربوني بمثابة اعتراف دولي بدورنا في دعم الجهود العالمية للانتقال نحو تقنيات أنظف واعتماد أفضل الأساليب البيئية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة».
وأضافت: «قمنا طوعاً بتعويض انبعاثات غازات الدفيئة في مقرنا الرئيسي من عام 2020 إلى عام 2022 بمقدار 4355 طناً من ثاني أكسيد الكربون، مما جعلنا مؤسسة محايدة للكربون.

هيئة البيئة
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