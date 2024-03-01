شرطة أبوظبي تكرم المشاركين بملتقى «الملكية الفكرية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المشاركين في الملتقى الثاني للملكية الفكرية، والذي نظمته أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تزامناً مع فعاليات شهر الابتكار “الإمارات تبتكر 2024“.

وأشادت بإسهامات المشاركين في الملتقى الذي استعرض التجارب العملية البناءة إلى جانب النقاشات وتبادل الآراء والمقترحات الهادفة.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حرص الأكاديمية واهتمامها بنشر الثقافات المؤسسية المهمة مثل حماية الملكية الفكرية وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار، ونشر المعرفة وتبادل الخبرات.

وقدم الشكر للجهات المشاركة على الجهود المبذولة لإنجاح الملتقى، والذي شهد تفاعلاً كبيراً من الجهات الحكومية والمحلية التي حرصت على حضور الجلسات العلمية النقاشية للاستفادة وتبادل المعرفة.