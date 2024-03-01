أبوظبي تستضيف مؤتمر الشبكة العالمية المبتكرة لطب السرطان الدقيق

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس، أعمال مؤتمر الشبكة العالمية المبتكرة لطب السرطان الدقيق «WIN» 2024، بحضور دائرة الصحة في أبوظبي، ويعتبر حدثاً طبياً بارزاً في مجال علاج الأورام، ويعقد لأول مرة في أبوظبي، ما يمثل تعاوناً كبيراً بين اتحاد الشبكة العالمية المبتكرة (WIN) وبرجيل القابضة.

ويَجمع المؤتمر العالمي السنوي، الذي أقيم تحت شعار «الأورام الدقيقة والجزيئية: رعاية المرضى والأجيال القادمة»، ويستمر ليومين، أكثر 500 طبيب وباحث وعالم في هذا المجال من 30 دولة.

وشارك في المؤتمر البروفيسور جيمس أليسون الحائز جائزة نوبل 2018، ورئيس قسم علم المناعة في مركز إم دي أندرسون للسرطان (الولايات المتحدة الأميركية، وقال البروفيسور أليسون: «نحن متحمسون لوجودنا هنا والاستماع إلى ما يحدث في دولة الإمارات، ونحن معجبون بالبنية الأساسية التي يجري بناؤها لتطوير رعاية المرضى وعلاج السرطان، وخاصة في علاج الأورام الدقيق، والطب الجينومي، والعلاج المناعي».

واستعرضت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، خطط دائرة الصحة في مجال الطب الجينوم وعلاج الأورام الدقيق، قائلة «إن هيئة الصحة في طليعة دمج الأدوات والاستراتيجيات المتقدمة على مستوى البيانات السريرية والجينومية. ويعتبر اتحاد الشبكة العالمية المبتكرة لطب السرطان الدقيق منظمة غير ربحية مقرها فرنسا، وتضم 31 مركزاً طبياً أكاديمياً عالمي المستوى، وصناعات الرعاية الصحية، ومنظمات بحثية، ومجموعات مناصرة للمرضى من 18 دولة، متحدة معاً لإطلاق تجارب السرطان باستخدام منصات «أوميك» لتعزيز دقة علاج الأورام في جميع أنحاء العالم.

وأكد البروفيسور حميد الشامسي، مدير خدمات الأورام في برجيل القابضة، ضرورة العلاج الفردي للمريض في عصر الطب الدقيق: اختيار العامل العلاجي المناسب قد يكون أمراً معقداً، ولذلك قمنا بتطوير برنامج على مدى يومين لمعالجة كل جانب من جوانب الرحلة نحو اختيار الدواء المناسب للمريض المناسب، وسيؤدي هذا حتماً إلى رفع معايير الممارسة لدينا في الدولة، وينعكس على نتائج المرضى.