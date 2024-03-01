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علوم الدار

«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض مبادراتها المبتكرة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض مبادراتها المبتكرة
2 مارس 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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استعرضت «الاتحاد للماء والكهرباء» مجموعة من مبادراتها ومشاريعها المبتكرة خلال فعاليات «أسبوع الابتكار» الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية في مقرها بدبي على مدار ثلاثة أيام، بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2024»، وتم من خلاله تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة التي تدعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «الاتحاد للماء والكهرباء» كانت حريصة على المشاركة في فعاليات أسبوع الابتكار لاعتبارات عدة، فوزارة الطاقة والبنية التحتية أحد أبرز الشركاء الذين تجمعهم بشركة «الاتحاد للماء والكهرباء» اهتمامات مشتركة، ومبادرات استراتيجية، ونطاقات عمل عديدة، لذلك شكَّل هذا الحدث فرصة مهمة للتعرف على قرب على أحدث التقنيات والابتكارات التي يمكن من خلالها دعم آليات تنفيذ تلك المشاريع والمبادرات، فضلاً عما شكَّله من فرصة للالتقاء بعدد من الخبراء في القطاع، والتفاعل مع بعض جوانب الأجندة الحافلة بالجلسات النقاشية المثمرة.
واستعرضت «الاتحاد للماء والكهرباء» في «أسبوع الابتكار» عدداً من أبرز مبادراتها الرائدة التي تجسد أهدافها الاستراتيجية في مجالات عدة. شمل ذلك استخدام منصة الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» لتقديم منصة تفاعلية تخدم المتعاملين، وتجيب عن استفساراتهم المتنوعة، كما استعرضت نظاماً تقنياً متقدماً للاتصال المرئي يسمح للمتعاملين بتحديد وتنفيذ بعض الخدمات عن بُعد.

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