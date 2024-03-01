نورا المطروشي ومحمد الملا يستعدان للتخرج في «ناسا لرواد الفضاء»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، أن نورا المطروشي ومحمد الملا، أعضاء الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، سيتخرجان في برنامج «ناسا لرواد الفضاء» لعام 2021، فى 5 مارس الجاري ، في مركز جونسون للفضاء بالولايات المتحدة الأميركية.

يأتي حفل التخرج عقب تلقي رائدي الفضاء الإماراتيين تدريبات مكثفة على مدار عامين، شملت كيفية إدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية، والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة، والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية، إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسة للمحطة، والتحكم في الروبوتات، والتدرب على الطيران بطائرات T-38 ، ومهارات اللغة الروسية، وتدريبات أخرى شملت دورات النجاة على اليابسة والماء، وتمارين بدنية متنوعة؛ مما يجعلهما مؤهلين للقيام بمهام فضائية مختلفة.

ستشمل مراسم حفل تخرج رواد فضاء برنامج «ناسا» التدريبي لعام 2021، الذي يضم محمد الملا ونورا المطروشي، إلى جانب 10 رواد فضاء آخرين، منح كل مرشح شارة رائد فضاء، مما يدل على تخرجه وتأهيله جيداً لخوض مهام الفضائية في المستقبل، ودعم مسيرة الاستكشافات العالمية.



رواد الفضاء

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن عن أسماء رواد الفضاء الإماراتيين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء في عام 2021. وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد تلقى 4305 طلبات للالتحاق بالبرنامج، وخضع المتقدمون لعدة مراحل من التقييم والتأهيل وفق المعايير العالمية، قبل اختيار المرشحين النهائيين.