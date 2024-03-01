3 أسئلة تجيب عنها مهمة «استكشاف حزام الكويكبات»

آمنة الكتبي (دبي)

تجيب مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات عن 3 أسئلة رئيسة تتمحور حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه، كما ستجمع المهمة، بيانات الاستشعار عن بُعد، عن مجموعة من الكويكبات كنموذج لتوصيف أفضل لإمكاناتها، كمستودعات موارد لاستكشاف الفضاء العميق في المستقبل.

وتمتد المهمة على مدار 13 عاماً، تنقسم على 6 سنوات لتطوير وتصميم المركبة الفضائية، و7 سنوات لاستكشاف حزام الكويكبات الرئيس بين المريخ والمشتري، وإجراء سلسلة من المناورات القريبة لجمع بيانات للمرة الأولى عن سبعة كويكبات في حزام الكويكبات الرئيس تنتهي مع الكويكب السابع «جوستيشيا»، وستحمل مركبة «MBR إكسبلورر»، مجموعة من الأجهزة العلمية المتطورة التي ستعمل معاً لتحقيق الأهداف العلمية للمهمة.

وتتمحور أهداف المهمة حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه وتقدير إمكانية استخدام الكويكبات كالموارد لمهمات استكشاف الفضاء في المستقبل، وستقوم المهمة بقياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيسي بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة لتقييم تطور سطحها وتاريخها.

وأنجزت مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، مراجعة التصميم الأولي للمهمة، والتي تعتبر مرحلة رئيسة في ضمان نجاح وأمان المهمة الفضائية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التفاصيل والمستجدات حولها. وتشهد مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، تعاوناً وطنياً واسعاً يضم مجموعة من الشركاء الأكاديميين وشركاء تطوير الأجهزة والتي تشمل: جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسات وطنية مثل معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة «الياه سات»، وشركاء محليين وعالمين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الشراكة مع وكالات ومؤسسات وجامعات محلية وعالمية مثل وكالة الفضاء الإيطالية، وجامعة كولورادو الأميركية، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة أريزونا الشمالية في الولايات المتحدة.

ويتمحور الهدف العلمي الأساسي للمهمة حول معرفة أصول وتطور الكويكبات الغنية بالمياه، مع التركيز على ثلاثة أسئلة رئيسة: أين تشكلت الكويكبات الغنية بالموارد؟، وهل هذه الكويكبات هي جزء أو مرتبطة بنيازك معينة؟ وماذا يخبرنا مخزونها الكيميائي ومواردها عن تطور الحزام الرئيس؟

وستجري المهمة سلسلة من التحقيقات العلمية بناء على الأهداف التالية: قياس تكوين السطح والجيولوجيا والكثافة الداخلية للعديد من الكويكبات في حزام الكويكبات الرئيس، وقياس درجات الحرارة، والخصائص الفيزيائية الحرارية على الكويكبات المتعددة لتقييم تطور سطحها وتاريخها.