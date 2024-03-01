«لوحة أبوظبي» تضفي جمالية على شوارع ومعالم العاصمة

هالة الخياط (أبوظبي)

أطلقت دائرة البلديات والنقل مبادرة «لوحة أبوظبي» لتجميل محطات انتظار الحافلات برسومات «جرافيتي» مستوحاة من التراث الإماراتي، بالاستفادة من خبرات 13 فناناً تشكيلياً إماراتياً ومقيماً في الدولة.

وتهدف المبادرة إلى خلق تجربة فنية فريدة من نوعها تضفي جمالية على شوارع أبوظبي، تجذب إليها سكان الإمارة وزائريها بشكل يدعم الترابط الاجتماعي، ويعرّف الجمهور على الإبداعات الفنية للمواهب الفنية المحلية، وأعمالهم الفنية المميزة.

ومن خلال المبادرة تم رسم العديد من جدران محطات انتظار الحافلات في مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي بلوحات فنية مستوحاة من التراث والثقافة المحلية، إلى جانب لوحات تعبر عن التخطيط العمراني والتنقل المستدام، وتعريف الجمهور بأبرز الكائنات الحية الفريدة في الدولة، وعلى تماس مباشر بثقافتها والرياضات المحلية كتكريس أهمية الصقر والخيول، والغزلان والمها العربي والثروة السمكية.

وأوضحت نور شما، مدير إدارة الشؤون الإعلامية في دائرة البلديات والنقل أن «لوحة أبوظبي» في مرحلتها الأولى استهدفت رسم العديد من محطات انتظار الحافلات في مناطق مختلفة شملت منطقة آل نهيان، المشرف، الكورنيش، البطين والمنهل، خلالها تم الاستفادة من خبرات 13 فناناً إماراتياً ومقيماً نفذوا 840 ساعة عمل خلالها اكتست جدران محطات انتظار الحافلات بأشكال فنية جمعت بين التراث الإماراتي والبيئة والاستدامة والتخطيط العمراني.

وقالت شما: إن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بمستويات رفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة والعيش، عبر إدخال عناصر فنية وجمالية عامة على مستوى المدينة تشمل تطوير واجهات محطات انتظار الحافلات برسومات فنية تطرح مواضيع مرتبطة بالثقافة ونمو المجتمع بهدف تعزيز المظهر الجمالي العام للمدينة، وتحويل المناطق العامة في أبوظبي إلى وجهات تفاعلية مبتكرة، وبما يجعل من إمارة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار. وأكدت أن مساهمة الفنانين في «لوحة أبوظبي» مستمرة خلال شهر رمضان الفضيل بفعاليات مجتمعية ستحقق إشراك أفراد المجتمع بشكل أكبر فيها.

وأكدت فرح فلكناز فنانة تشكيلية إماراتية أن مشاركتها في المبادرة أعطت فرصة للفنانين الإماراتيين لأن يبدعوا ويظهروا مهاراتهم الفنية من خلال تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وترجمته فنياً عبر الرسم على محطات انتظار الحافلات.

أما هند خالد فنانة تشكيلية، فأوضحت أنها شاركت في الرسم على أربع محطات حاولت من خلالها الدمج بين الحقيقة والفانتازيا لتعطي لمن ينتظر في المحطة فرصة للتأمل والتفكر في محتويات اللوحات الفنية.

وعبرت عن سعادتها بأن تكون إحدى المشاركات في مبادرة «لوحة أبوظبي» التي تركز على مهارات الفنانين الإماراتيين لإبراز جمال أبوظبي في محطات الحافلات في الأماكن العامة.