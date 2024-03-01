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بلدية أبوظبي تدعو المنشآت الهندسية إلى التسجيل في نظام التصنيف

بلدية أبوظبي تدعو المنشآت الهندسية إلى التسجيل في نظام التصنيف
2 مارس 2024 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلدية مدينة أبوظبي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التوعوية (عبر نظم مايكروسوفت تيمز) التي نظمها قطاع تخطيط المدن من خلال إدارة التصنيف وقيد المهن، واستهدفت التوعية بشأن نظام تصنيف شركات المقاولات، والمكاتب الهندسية الاستشارية، وقيد المهندسين، وذلك ضمن أجندة الربع الأول من العام الجاري 2024، وتعزيز التواصل والتعاون مع هذه الكيانات الهندسية لتقديم أفضل الخدمات.
وركزت الورشة على التعريف بنظام وتعليمات أنظمة التصنيف، وكيفية التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية تقديمها في طلب التصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف.
وتم خلال الورشة عرض مواد مرئية توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتصنيف المنشآت الهندسية، ومتطلبات التصنيف، كما قام فريق العمل المنظم للورشة بالإجابة عن الأسئلة، والاستفسارات الواردة من قبل ممثلي شركات المقاولات والمكاتب الهندسية والعاملين في هذا القطاع.

بلدية أبوظبي
الإمارات
قطاع البناء والتشييد
قيد المهندسين
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