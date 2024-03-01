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علوم الدار

معرض التعليم والتدريب يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي

معرض التعليم والتدريب يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي
2 مارس 2024 01:14

دبي (وام)

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، يقام المعرض العالمي للتعليم والتدريب (جتكس) 2024 خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل المقبل.
يهدف الحدث إلى استقطاب الطلبة في الدولة وتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع التعليم مع التركيز على التطورات التكنولوجية، إلى جانب تسليط الضوء على محاور أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والريادة.
ويوفر المعرض الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للتفاعل مع أبرز مسؤولي شؤون الطلبة على مستوى العالم، واستكشاف خيارات الدراسة التقليدية والحديثة داخل المنطقة وخارجها، بمشاركة مؤسسات تعليمية من أكثر من 40 دولة. وقال أنسيلم جودينهو، المدير العام لشركة «إنترناشونال كونفرنسيز أند إكزيبشنز» المنظمة للمعرض: «إن (جتكس) يتيح خيارات الدراسة ما بعد المرحلة الثانوية لدفعة العام 2024، وفرص الدراسات العليا والتدريب للموظفين في سبيل تحسين مؤهلاتهم الأكاديمية وتطوير مهاراتهم»، مشيراً إلى مشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ضمن الحدث التعليمي الأبرز في المنطقة والذي يعد منصة عملية لاستقطاب الطلبة الطامحين للدراسة في دولة الإمارات أو في إحدى الجامعات في أكثر من 40 دولة ممثلة في المعرض. وتستضيف النسخة الحالية جناحاً صينياً يضم أكثر من 25 جامعة، وجناحاً هندياً يضم أكثر من 30 جامعة، بالإضافة إلى تمثيل من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

معرض التعليم والتدريب
نهيان بن مبارك
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
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