كليات التقنية تنظم هاكاثون «نبتكر من أجل غد أفضل»

أبوظبي (وام)

نظّمت كليات التقنية العليا في العين، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، هاكاثون «نبتكر من أجل غد أفضل» والذي شارك فيه طلاب وطالبات من مختلف التخصصات لإيجاد حلول مبتكرة تتعلق بالقطاع المالي والاستثمار.

يعتبر هذا الهاكاثون الثانيَ من نوعه الذي تنظمه الكليات في العين بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، وفي كل عام يتم التركيز على وضع الطلبة أمام تحديات تتعلق بأحد القطاعات.

وتم خلال العام الحالي التنافس على تحدٍّ يتعلق بابتكار حلول لإرشاد وتوجيه المستثمرين المبتدئين الراغبين في الاستثمار مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ومساعدتهم على معرفة كيفية الاستثمار الصحيح والفعال والناجح في الأسهم. وعبر الدكتور شوقي خرباش، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في العين، عن سعادته بتنظيم هاكاثون «نبتكر لأجل غد أفضل» والذي يعد من الفعليات السنوية المهمة التي تنظمها الكليات ويسهم في تعزيز ثقافة التفكير الخلاق والإبداع لدى الطلبة.