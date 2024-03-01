«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تستضيف «النهوض بالتعليم في الشرق الأوسط 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع أكثر من 50 مشاركاً من مؤسسات تعليمية عالمية في حرم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر هذا الأسبوع، وذلك للاطلاع على الرؤى والأفكار المتعلقة باستراتيجيات تحسين مهمة مؤسساتهم وتطويرها، وذلك ضمن إطار مؤتمر «النهوض بالتعليم في الشرق الأوسط 2024» (MEAC)، من تنظيم مجلس تطوير ودعم التعليم (CASE)، الذي يعد رابطة عالمية غير ربحية للمتخصصين في مجال التعليم.

وينعقد هذا المؤتمر للمرة الأولى في أبوظبي، ويسلط الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال علاقات الخريجين، والخدمات المهنية، وتوظيف الطلاب، والتسويق والاتصالات، من أجل تعزيز الأساليب المعتمَدة حالياً لتحفيز جهود تطوير الجامعات والمدارس في دول المنطقة. وتعتبر هذه النسخة من المؤتمر هي الأكثر تنوعاً حتى الآن، إذ حضرها مشاركون من 11 دولة.

وقالت ليا سوبليت، المدير المشارك - قسم علاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الرئيسة المشاركة للمؤتمر: لقد استطعنا إبراز التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز نهج عالمي في التوظيف وعلاقات الخريجين، يقوم على شبكة كبيرة من المؤسسات ويدعم مجموعة من المواهب الفريدة لسد النقص الحالي والمستقبلي في المهارات.