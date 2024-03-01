«حتا الزراعي» يحقق نجاحاً كبيراً في دورته الأولى

دبي (الاتحاد)

استقطبت الدورة الأولى من مهرجان حتا الزراعي، الذي أقيم بمبادرة من اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، واستضافته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومجلس تجار حتا، قرابة عشرة آلاف زائر في احتفال تاريخي بالإرث الزراعي لمنطقة حتا. وانضم كل من العائلات ومحبي البيئة والمزارعين إلى ورش العمل والجلسات الحوارية والمسابقات خلال الفعالية.

واستضاف المهرجان 50 ورشة عمل وندوة زراعية، بالإضافة إلى جلستين حواريتين مع المزارعين على مدى خمسة أيام، حيث شارك الزوار في الأنشطة البيئية مثل تعلم كيفية زراعة طعامهم، وطرق جديدة لعيش نمط حياة أكثر استدامة، وإبداع لوحات فنية باستخدام المواد الطبيعية.

وجرى تكريم المزارع المحلية ومربّي الحيوانات، نظراً لمهاراتهم وإنجازاتهم في مسابقة مميزة برعاية تعاونية الاتحاد، حيث حصلت مزرعة حمد خلفان المطوع على جائزة «أفضل مزرعة»، وعزبة أحمد سلطان الكعبي على جائزة «أفضل عزبة»، فيما حصلت سلالة «الحو» على جائزة أفضل حلال. كما استضاف المهرجان أيضاً مزايدة الحلال، حيث وصلت قيمة المزايدات إلى 82 ألف درهم على الرأس الواحد. وفي خطوة مهمة لدعم مزارعي منطقة حتا، وقعت «تعاونية الاتحاد» خلال المهرجان اتفاقية شراكة مع مجلس تجار حتا حملت شعار «زُرِعَ في حتا» بهدف تخصيص أماكن حصرية تعرض منتجات مزارع حتّا داخل فروع تعاونية الاتحاد البالغ عددها 28 فرعاً في جميع أنحاء دولة الإمارات. وجرى عرض بعض هذه المنتجات في سوق المزارعين الذي ضم مجموعة لذيذة ومتنوعة من المنتجات من 25 مزرعة محلية، ما أتاح للزوار فرصة الحصول على منتجات مزارع حتا وتجربتها في منازلهم.