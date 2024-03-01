فارس المزروعي يُكرِّم جهات حكومية وخاصة لاستيفائها المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

في حفل أقيم في مركز الأعمال، كرَّم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عدداً من الجهات والشركات الحكومية والخاصة لاستيفائها متطلبات تطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، وسلَّمها شهادات الامتثال.

حضر الحفل أعضاء فريق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وعبيد راشد الشامسي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب عدد من ممثّلي الجهات والمؤسَّسات والشركات الحكومية في أبوظبي.

وقال الدكتور ناصر حميد عبيد النعيمي، المدير العام لمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «يتعاون مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مع الجهات الحكومية، لضمان التأكُّد من قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات، وصولاً إلى تحقيق أعلى معدلات الامتثال لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً للاستجابة للأزمات على مستوى العالم».

وأوضح أنَّ عملية التدقيق الخارجي تندرج ضمن التزام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بضمان تطبيق الجهات معيار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لاستمرارية الأعمال، ووفقاً لاستراتيجيته في تعزيز الجاهزية لإمارة أبوظبي، وبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي، لتبقى الأفضل دائماً في الاستجابة للطوارئ والأزمات. وأشار إلى أنَّ اختيار هذه الجهات يأتي بعد انتهاء فِرَق عمل المركز من عملية التدقيق الخارجي، بدورتها التي امتدت من يوليو حتى ديسمبر 2023، وشملت مقابلة أكثر من 480 موظفاً في مختلف المستويات الوظيفية، والتدقيق على أكثر من 2.200 مستند، بالتزامن مع عقد أكثر من 28 ورشة تدريبية استفاد منها 2.091 موظفاً، وأكثر من 94 اجتماعاً مع فِرَق العمل في هذه الجهات.