غداً.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وقال إن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. أما البحر فسيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً، مع نشاط السحب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان، ويكون الطقس مغبراً وغائماً بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة يوم الاثنين.

وأمس انخفضت درجات الحرارة، في مختلف مناطق الدولة، وسجل جبل جيس في رأس الخيمة أقل درجة حرارة 2.4 درجة مئوية، في حين كانت الرياح شمالية غربية وصلت سرعتها إلى 45 كم في الساعة، وكان البحر شديد الاضطراب، ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام بالعمق في الخليج العربي، و6 أقدام بالعمق في بحر عُمان.

ووفقاً للمركز للوطني للأرصاد، فإن الدولة تشهد امتداداً لمنخفض جوي سطحي من الشرق، وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وتوقع المركز أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب أحياناً يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عُمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، يصبح غائماً تدريجياً ليلاً، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية، وتمتد على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً، مع نشاط السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان، وطقس مغبر وغائم بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة يوم الاثنين.