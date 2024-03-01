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برعاية سيف بن زايد.. «المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية» شعار «مجالس الداخلية» في رمضان

برعاية سيف بن زايد.. «المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية» شعار «مجالس الداخلية» في رمضان
2 مارس 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق مجالس وزارة الداخلية بنسختها الثالثة عشرة مطلع رمضان المبارك تحت شعار «المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية»، 
وتتناول من خلال 21 مجلساً تتوزع في إمارات الدولة القيم الأصيلة المترسخة بالمجتمع الإماراتي، ودورها في التماسك والتلاحم لتنطلق الإنجازات نحو العالمية.
ينظم مجالس وزارة الداخلية مكتبُ ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وتحرص وزارة الداخلية من خلال مجالسها الرمضانية على التواصل المجتمعي، والوصول إلى مجالس المواطنين والأحياء في كل إمارات ومدن الدولة، وخصصت لهذا الغرض خدمة ذكية عبر التطبيق الذكي (moiuae)، وعبر الموقع الإلكتروني (www.moi.gov.ae)، لإعطاء الفرصة للراغبين في استضافة هذه المجالس والمشاركة فيها والاطلاع على تفاصيلها والاستفسارات حولها. وتناقش مجالس هذا العام الموضوع الرئيس ضمن ثلاثة عناوين هي: «الأسرة عِماد المجتمع»، و«منظومة القيم الإماراتية»، و«المجتمعات الرقمية»، وتستعرض من خلالها القيم الأصيلة وملامح التطور والمنجزات العالمية الإماراتية.

مجالس الداخلية
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