«أكاديمية أنور قرقاش»: سجل ناصع للإمارات في مؤشر القوة الناعمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2024 يعد انعكاساً لسجلها الحافل بالإنجازات.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إن «تبوء دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والعاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2024 يعد اعترافاً عالمياً بالتأثير الإيجابي الذي تواصل دولة الإمارات تحقيقه على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف: «يأتي حصول دولة الإمارات على المرتبة الثامنة عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والإسهام في صياغة أجندة التنمية المستدامة عالمياً».

من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية «إن حصول الإمارات على المركز الثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية، إضافةً إلى حصولها على المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2024، حصاد إنجازات دبلوماسية لافتة ومؤشر لا لبس فيه على قوة استراتيجيات الفرق الدبلوماسية الإماراتية».