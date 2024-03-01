«تريندز» يساهم في نقاشات التكامل التنموي الخليجي

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، لأول مرة، في الحلقة النقاشية السابعة لاستشراف آفاق التكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إكسبو الدوحة للبستنة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد.

وتناولت الحلقة النقاشية بالعاصمة القطرية مواضيع مهمة عدة في شؤون مستقبل التعاون الخليجي واقتصادها، ومنها التكنولوجيا والابتكار والوعي البيئي، والاستدامة.

وعلى هامش الحلقة، التقى وفد «تريندز»، الذي ضم كلاً من الباحث سلطان الربيعي، نائب رئيس قطاع البحوث والاستشارات، وموزة المرزوقي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، عدداً من الوفود المشاركة، وجرى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الحلقة النقاشية، إضافة إلى استعراض سبل التعاون البحثي المستقبلي بين «تريندز» وهذه الهيئات والمؤسسات.

ووصف الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، هذه الحلقة النقاشية الخليجية بأنها فرصة فريدة ومهمة للقاء هذا الجمع الكبير من المسؤولين والخبراء والباحثين لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال التكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي.

وأكد أن مشاركة مركز تريندز تأتي في إطار حرصه على الحضور النوعي والفاعل في مثل هذه المحافل الإقليمية والعالمية، وتجسيداً لاستراتيجية «تريندز» ورؤيته العالمية، والهادفة إلى تعزيز الانتشار والتوسع في نشر المعرفة العلمية والبحثية، وسعيه لبناء شراكات فاعلة تدعم البحث العلمي، وتقدم الرؤى القادرة على مواجهة التحديات.

وشدد الدكتور العلي، على أن مشاركة المركز في هذه النقاشات والملتقيات، تؤكد الدور الريادي لـ«تريندز» في إثراء النقاش حول أهم قضايا المنطقة والعالم، وفق رؤية بحثية شعارها «نستشرف المستقبل بالمعرفة».