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حمدان بن محمد: معرض القوارب يؤكد مكانة دبي بقطاع الخدمات البحرية

حمدان بن محمد خلال زيارته للمعرض (من المصدر)
2 مارس 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

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زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «معرض دبي العالمي للقوارب 2024»، الفعالية الأبرز ضمن هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم معارض القوارب في العالم، وينظّمه مركز دبي التجاري العالمي في دبي هاربر، حيث تستمر النسخة الـ30 للمعرض حتى 3 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية من 55 دولة. 
وأكد سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة، أن النمو المطرد لقطاع المعارض في دبي يواكب رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية «D33»، بجعل دبي واحدة من أهم 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل.
 وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد عن تقديره لجهود القائمين على المعرض، منوهاً بتطوره على مدار ثلاثة عقود، مستقطباً مشاركات على قدر كبير من التميز من حول العالم.
وقال سموه: «نعتز بما وصل إليه معرض دبي العالمي للقوارب في دورته الثلاثين من مكانة بين أهم الفعاليات المعنية بالقطاع البحري في العالم، وهذا يتضح من خلال عدد المشاركين الذي يوضح مدى الثقة التي يوليها القائمون على هذا القطاع عالمياً في دبي كمركز محوري له في المنطقة، وأحد اللاعبين الرئيسيين في مجال الخدمات البحرية والملاحية بما تمتلكه من موانئ عالمية المستوى ومرافق خدمية وبنية تحتية على قدر رفيع من التميز والكفاءة».
وأشاد سمو ولي عهد دبي بأثر المعرض في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» في جعل دبي واحدة من أهم ثلاث وجهات للسياحة والأعمال في العالم بحلول العام 2033، مؤكداً سموه أن المعارض العالمية التي تستضيفها وتنظمها دبي في مختلف القطاعات تمثل مساحة مهمة لبحث فرص التعاون وبناء الشراكات وعقد الصفقات، ما يمثل دعماً قوياً يدفع بعجلة التطوير والنمو للعديد من القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع الخدمات والصناعات البحرية، والذي يعد من القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بثقافة وتراث دبي ودولة الإمارات. 
واستمع سموه خلال جولته في المعرض، والتي رافقه فيها هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى شرح حول ما يضمه الحدث من يخوت وقوارب فاخرة تعد من بين الأفضل في العالم.
وتفقّد سمو ولي عهد دبي، خلال الزيارة، أحد اليخوت المشاركة في الحدث من طراز «صان ريف باور 80»، وهو أحد أكثر القوارب تطوراً في العالم.

حمدان بن محمد بن راشد
حمدان بن محمد
دبي
الإمارات
معرض دبي العالمي للقوارب
معرض دبي للقوارب
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