السبت 2 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأرصاد»: تأثر الإمارات بمنخفض جوي من الاثنين إلى الأربعاء

«الأرصاد»: تأثر الإمارات بمنخفض جوي من الاثنين إلى الأربعاء
1 مارس 2024 23:36

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة ستتأثر بمرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مع تدفق السحب من الاثنين 04 مارس إلى الأربعاء 06 مارس 2024.
وخلال الاثنين والثلاثاء تزداد كميات السحب تدريجياً من بعد ظهر ومساء يوم الاثنين من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.
والأربعاء، تقل كميات السحب والأمطار ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء تكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
البحر: متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
غداً.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
المصدر: وام
منخفض جوي
حالة جوية
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
محمد بن راشد يطلع على برج «وقف المليار وجبة»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلع على برج «وقف المليار وجبة»
اليوم 15:44
الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات
الرياضة
الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات
اليوم 15:00
قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
علوم الدار
قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
اليوم 14:28
النجوم قادرة على «إطلاق» المادة اللازمة لتَكَوُّن الكواكب
الترفيه
النجوم قادرة على «إطلاق» المادة اللازمة لتَكَوُّن الكواكب
اليوم 14:24
«دي عزيزة» أجمل «الأفراس» في «الشارقة للجواد العربي»
الرياضة
«دي عزيزة» أجمل «الأفراس» في «الشارقة للجواد العربي»
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©