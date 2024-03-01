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علوم الدار

الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين الإمارات وألمانيا تبحث أطر الشراكة الاستراتيجية

ريم الهاشمي ومريم المهيري والحضور خلال جلسة المشاورات بين الإمارات وألمانيا (وام)
2 مارس 2024 01:16

أبوظبي (وام)

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عقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي.
ترأس وفد دولة الإمارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، كما شاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، فيما ترأس الجانب الألماني معالي الدكتور توماس باغر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية.
وبحث الجانبان أطر الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في العديد من المجالات، من بينها المناخ والطاقة، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.
وأكدت معالي الهاشمي أهمية المشاورات في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، وفي تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الأولوية المشتركة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ستستمر في دعم السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وبذل كل الجهود لتعزيز مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.
من جانبه، أثنى معالي الدكتور باغر على مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يسهم في دعم المصالح والأهداف المشتركة.

الإمارات وألمانيا
الإمارات
ألمانيا
ريم الهاشمي
مريم المهيري
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