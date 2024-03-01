أحمد بن طحنون يستقل رحلة على متن النموذج الأولي لقطار الاتحاد للركاب من أبوظبي إلى دبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقل اللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، رحلةً على متن النموذج الأولي لقطار الاتحاد للركاب، انطلقت من المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة بمنطقة الفاية في أبوظبي وصولاً إلى منطقة القدرة في دبي، رافقه خلالها وفدٌ من وزارة الدفاع، وذلك خلال زيارتهم للمركز، للاطلاع على سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع، وأبرز مستجداته، ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وكان في استقبال اللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مركز الفاية، شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وعدد من كبار المسؤولين في الشركة.

وخلال الرحلة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، استمع اللواء ركن طيّار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان والوفد المرافق له إلى شرح من الكوادر الوطنية المتميِّزة، التي تعمل ضمن فريق شركة الاتحاد للقطارات، عن أهم المستجدات والإنجازات التي حقَّقتها الشركة منذ تدشين شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة في فبراير 2023، حيث تمكَّنت الشركة منذ العام الماضي من نقل أكثر من 7.4 مليون طن من الكبريت، وما يزيد على 2.4 مليون طن من الحصى والأحجار عبر مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطَّلع الوفد الزائر على أهمية «قطار الاتحاد» ومكانته الحيوية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، وإسهاماته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، وإشراف سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات. وتسعى الشركة إلى الإسهام بفاعلية في تحقيق «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» وأهداف «مئوية الإمارات 2071».

وتخلَّلت الزيارة جولة قام بها الوفد في المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة، الذي يُعَدُّ الأهم ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية، حيث جرى إطلاعهم على عمليات مركز التحكُّم الأساسي بالشبكة، وآلية وإجراءات العمل في المركز، التي تشمل أعمال صيانة وتشغيل قطار البضائع، والتحكُّم بالشبكة بأكملها.