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علوم الدار

شرطة أبوظبي تحتفي بشهر "القراءة الوطني" بمبادرات متميزة

شرطة أبوظبي تحتفي بشهر "القراءة الوطني" بمبادرات متميزة
1 مارس 2024 23:30

تحتفي شرطة أبوظبي بشهر القراءة خلال شهر مارس الجاري تحت شعار "الإمارات تقرأ" بهدف نشر وتعزيز المعرفة وتحفيز المنتسبين على القراءة وتبني ثقافة الاطلاع. 
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي أن شهر القراءة يعد أولوية في أجندة شرطة أبوظبي السنوية، انطلاقًا من أهمية نشر الثقافة والمعرفة للارتقاء بالمجتمع عبر مبادرات تشجع على القراءة وتدعم الوعي بمبادئ ومعايير العلم والتعلم، كما يعد فرصة ثمينة للمؤسسات الحكومية لتشجيع منتسبيها على العادات الفكرية الراقية التي تعمل على زيادة وعي الأفراد والارتقاء بثقافتهم وتعزز من نشر المعرفة في المجتمع.
وأوضح أن مبادرات "شهر القراءة" ستتضمن تنفيذ فعالية شهر القراءة بالتعاون مع مركز التواجد البلدي في حديقة الأنغام بمدينة محمد بن زايد يومي 1 و2 مارس وكذلك نشر ملخصات رقمية للكتب على مستوى القطاعات، ومبادرة الباحث الإماراتي في مجلس قطاع أمن المجتمع إلى جانب مبادرات أخرى مثل برزة قراءة، وقراءة قصة مع نجم، وبلمسة نقرأ، وكتاب في كل إدارة، وتنقل واقرأ، وجواب في كتاب، ومبادرة اقرأ.
وذكر المقدم ناصر عبدالله الساعدي أن اللجنة ستنفذ عدداً من المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات، من أبرزها  مبادرة (قراءة سائح)، وجلسة حوارية حول أهمية القراءة في متحف المربعة، وزيارات ميدانية لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومؤسسة جمعة الماجد، وغيرها مؤكداً الاهتمام بتعزيز مهارات القراءة للمنتسبين والتشجيع على المشاركة الإيجابية في مسيرة الثقافة بالدولة، وإتاحة الفرصة للمبدعين والموهوبين في المجالات الثقافية بنشر إبداعاتهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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