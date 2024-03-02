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قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع

قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
2 مارس 2024 14:28

ترأس سعادة اللواء الدكتور جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، وفد الوزارة ،خلال زيارته المركز الرئيس لتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بمنطقة الفاية في أبوظبي، وذلك للاطلاع على مستجدات سير العمليات التشغيلية، والتي تجري وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً في هذا المجال، فضلاً عن التعرف على آخر الإنجازات التي حققتها الشركة.

وخلال الزيارة، استمع الوفد لشرح مفصل حول سير العمليات التشغيلية لقطار البضائع، والإجراءات الوقائية المتبعة في جميع محطات الشبكة لضمان مستويات عالية من الأمن والسلامة.

كما استقل الوفد، رحلة على متن النموذج الأولي لقطار الركاب، انطلقت من الفاية بأبوظبي، وصولاً إلى القدرة بدبي.

ضم الوفد، عدداً من المسؤولين والمديرين، والضباط من الدفاع المدني على مستوى الدولة.

المصدر: وام
شركة الاتحاد للقطارات
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