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محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي

محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي
2 مارس 2024 16:21

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (20) لسنة 2024 بترقية معالي الفريق طلال حميد بالهول وتعيينه رئيساً لجهاز أمن الدولة بدبي.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2024 بترقية اللواء عوض حاضر المهيري، وتعيينه نائباً لرئيس جهاز أمن الدولة بدبي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2024 بترقية اللواء تميم محمد المهيري وتعيينه مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي.
على أن يُعمل بالمراسيم الثلاثة اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

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