«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» تكرّم الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية

كرّمت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي أمس، الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية للجائزة في دورتها الثانية.

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من مختلف المؤسسات والأفراد، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية، وصناع المحتوى، وغيرهم من المهتمين بالمجال الزراعي.

وبلغت قيمة الجوائز 200 ألف درهم إماراتي، موزعة على الفائزين في جميع الفئات.

وتسعى المسابقة إلى إثراء المجتمع بمحتوى هادف حول الزراعة والثروة الحيوانية في دولة الإمارات، وإبراز فئة المؤثرين المحليين في المجال الزراعي، ودورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية.

وتتضمن المسابقة خمس فئات هي، أفضل تغطية إعلامية لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي مخصصة للمؤسسات الإعلامية (القنوات التلفزيونية والصحف)، وأفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة، وأفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية، وأفضل فيديو توعوي للترويج للقطاع الزراعي في دولة الإمارات (مخصصة للشبكات الإعلامية والأفراد)، أفضل فيديو ترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي (مخصصة للشبكات الإعلامية والأفراد).

وهنأت سعادة الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التشغيلية، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، الفائزين في مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية للجائزة في دورتها الثانية.

وأعربت عن سعادتها بالمستوى العالي للمشاركات في المسابقة، ما يعكس الوعي بأهمية الزراعة المستدامة بشقيها النباتي والحيواني، والأمن الغذائي.

وتقدمت سعادتها بالشكر للمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى والأفراد الذين شاركوا في المسابقة، مؤكدة دورهم في نشر الوعي حول هذه القضايا المهمة ومنها، قضايا التنمية الزراعية المستدامة.

وقالت إن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تهدف إلى تحفيز الابتكار في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، مشيرة إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ستواصل العمل على دعم القطاع الزراعي وتحفيز الابتكار فيه، من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والبرامج والمبادرات.

من جانبه، أعرب بدر حسن الشحي، رئيس لجنة التحكيم لمسابقة الأعمال التوعوية والترويجية عن شكره وتقديره للمؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى والأفراد الذين شاركوا في المسابقة، مؤكداً أن المسابقة حققت أهدافها في نشر الوعي حول أهمية الزراعة المستدامة، وتنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وقال إن الإعلام شريك أساسي في تحقيق أهداف الجائزة، من خلال نشر الوعي حول أهمية الزراعة المستدامة، والتعريف بالجائزة وأهدافها، وشروط المشاركة فيها.

وأثنى على التعاون المثمر بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمؤسسات الإعلامية المختلفة، وصناع المحتوى الإعلامي والمؤثرين، والذي ساهم في إنجاح الجائزة في دورتها الثانية، حيث حظيت الجائزة بتغطية إعلامية واسعة من قبل مختلف المؤسسات الإعلامية، والأفراد، ما ساهم في وصول رسالتها إلى مختلف فئات المجتمع.

وفي مسابقة الأعمال التوعوية والترويجية في فئة أفضل تغطية إعلامية، فازت بـ«المركز الأول» قناة الإمارات والمركز الثاني قناة ياس، والمركز الثالث صحيفة الاتحاد.

وفي فئة أفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة، فازت بالمركز الأول إيمان سالم صالح، والمركز الثاني أحمد الحفيتي، والمركز الثالث سعيد المعيلي.

وفي فئة أفضل مؤثر محلي في مجال الثروة الحيوانية، فازت بالمركز الأول مهرة النقبي، وفي المركزين الثاني والثالث حُجبت.

وفي فئة أفضل فيديو توعوي للترويج للقطاع الزراعي في دولة الإمارات فاز بالمركز الأول سعيد المعمري، والمركز الثاني أحلام سالم المنهالي، والمركز الثالث محمد العتيبة.

أما في فئة أفضل فيديو ترويجي لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي فقد فاز بالمركز الأول ماجد الجنيبي والمركز الثاني علي سالم الكتبي، والمركز الثالث هزاع الشرياني.