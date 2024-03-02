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ولي عهد أبوظبي يصل إلى البحرين في زيارة أخوية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى البحرين في زيارة أخوية
2 مارس 2024 18:17

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة أخوية لمملكة البحرين الشقيقة، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.
وكان في استقبال سموّه، لدى وصوله إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحضور كلّ من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن طيار محمد باحسين المسلم، قائد قاعدة الصخير الجوية.

تبادل سموّه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الأحاديث الأخوية الودية التي تُعبر عن متانة علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين.
تأتي زيارة سموّه إلى مملكة البحرين في إطار تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية، بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة.

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رافق سموّه، خلال هذا الاستقبال، وفدٌ يضمُّ كلاً من: الشيخ محمد بن خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن نهيان بن سيف آل نهيان، والشيخ طحنون بن محمد بن طحنون آل نهيان، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير الدولة لدى البحرين، وعددٌ من كبار المسؤولين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
البحرين
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